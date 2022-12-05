شاهد.. لقطات مرعبة من جنازة الإعلامي المصري مفيد فوزي.. "النعش رافض يدخل"

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ووسائل الإعلام شريط فيديو يتضمن مشاهد مرعبة من جنازة الإعلامي المصري الراحل مفيد فوزي.

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وقالت وسائل الإعلام المصرية في وصف الفيديو بـ"مشاهد مرعبة" من جنازة فوزي إن نعشه علق أثناء تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

وشيّع العشرات جنازة الإعلامي الراحل من كنيسة المرعشلي بمنطقة الزمالك، ظهر أمس الأحد، بحضور عدد من الشخصيات العامة.

وتوفى مفيد فوزي، الأحد، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ89 عاما.

وتدهورت صحة فوزي، في وقت سابق، عقب عملية جراحية أجراها إثر تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.

المصدر: القاهرة 24