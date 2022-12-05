 
مباشر

ترحيب من الولايات المتحدة وحلفائها بتوقيع الاتفاق الإطاري في السودان

أخبار العالم العربي

ترحيب من الولايات المتحدة وحلفائها بتوقيع الاتفاق الإطاري في السودان
Globallookpress Mohamed KhidirXinHua
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ub97

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وبريطانيا والإمارات والسعودية بتوقيع أول اتفاق بين الجيش السوداني والقادة المدنيين في خطوة تهدف لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

إقرأ المزيد
السودان..التوقيع على الاتفاق الإطاري بالقصر الجمهوري
السودان..التوقيع على الاتفاق الإطاري بالقصر الجمهوري

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية جاء فيه أنها "خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنيين وتحديد ترتيبات دستورية لتوجيه السودان خلال الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى الانتخابات".

وتابع البيان: "نشيد بالجهود المبذولة من الأطراف للحصول على دعم مجموعة واسعة من الجهات السودانية لهذا الاتفاق الإطاري ودعوتهم إلى حوار مستمر وشامل"، ودعا البيان جميع الأطراف السودانية إلى "الانخراط في الحوار بشكل عاجل وبحسن نية"، مشيرا إلى إعلان الجيش بوضوح عن استعداده للانسحاب من السياسة.

المصدر: AFP

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا