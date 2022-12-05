ترحيب من الولايات المتحدة وحلفائها بتوقيع الاتفاق الإطاري في السودان

رحبت الولايات المتحدة الأمريكية والنرويج وبريطانيا والإمارات والسعودية بتوقيع أول اتفاق بين الجيش السوداني والقادة المدنيين في خطوة تهدف لإنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

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جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية جاء فيه أنها "خطوة أولى أساسية نحو تشكيل حكومة بقيادة مدنيين وتحديد ترتيبات دستورية لتوجيه السودان خلال الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى الانتخابات".

وتابع البيان: "نشيد بالجهود المبذولة من الأطراف للحصول على دعم مجموعة واسعة من الجهات السودانية لهذا الاتفاق الإطاري ودعوتهم إلى حوار مستمر وشامل"، ودعا البيان جميع الأطراف السودانية إلى "الانخراط في الحوار بشكل عاجل وبحسن نية"، مشيرا إلى إعلان الجيش بوضوح عن استعداده للانسحاب من السياسة.

المصدر: AFP