رئيس الإمارات إلى الدوحة اليوم

أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيبدأ اليوم الاثنين زيارة رسمية إلى قطر.

وأضافت الوكالة أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من أمير القطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، و"انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين".

وستكون هذه أول زيارة لرئيس إماراتي إلى قطر بعد أن أنهى رباعي السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعته للدوحة في يناير 2021.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات