رئيس الإمارات إلى الدوحة اليوم
Legion-Media
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أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيبدأ اليوم الاثنين زيارة رسمية إلى قطر.
وأضافت الوكالة أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من أمير القطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، و"انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين".
#رئيس_الدولة يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر#وامhttps://t.co/9PFkmPVoybpic.twitter.com/2sNFD3sHqN— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) December 5, 2022
وستكون هذه أول زيارة لرئيس إماراتي إلى قطر بعد أن أنهى رباعي السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعته للدوحة في يناير 2021.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات