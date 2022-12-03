حادث دهس مروع في مصر (فيديو)

نشر أهالي منطقة عزبة النخل، الصور الأولى لحادث عزبة النخل، على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي قتل فيه 4 أشخاص بينهم طفلان أصيب فيه 10 أشخاص.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية بشارع الترعة بمنطقة عزبة النخل، مفاده وجود حادث تصادم مروري.

وبانتقال الأمن لمكان الواقعة، تبين إصابة 10 أشخاص، إثر اصطدام أثناء نزول ميني باص من أعلى الكوبرى الجديد بمنطقة عزبة النخل صدم المتجولين بالشارع، تحديدا بمنطقة ترعة التوفيقية، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى المستشفى وتم ضبط سائق الأتوبيس.

كذلك حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وامرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين وطلبت تقريرًا طبياً وافياً حول حالتهم تمهيدًا لسماع أقوالهم، كما أمرت بالتحفظ على "الأتوبيس" تمهيدا لعرضه على مهندس فني لفحصه.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سائق الأتوبيس المتسبب في الدهس.

المصدر: وسائل إعلام مصرية