اتفاقية "توأمة" بين موسكو والجزائر العاصمة قريبا

صرح والي العاصمة الجزائرية محمد عبد النور رابحي بأن عاصمتي الجزائر وروسيا ستصبحان "مدينتين شقيقتين" قريبا، مما سيعزز التعاون على المستوى البلدي.

وقال رابحي في حديث لوكالة "نوفوستي": "لقد كانت مشاركتنا في المنتدى البلدي الدولي لمجموعة بريكس، والذي عقد في بطرسبورغ، أمرا مهما، لقد عقدنا عددا من الاجتماعات المثمرة على مستوى البلديات، ومع رؤساء شركات وجامعات. ونعتزم توقيع وثيقة حول "شراكة المدن التوأم" بين الجزائر وموسكو".

وأضاف: "الآن نعد أيضا مشروع شراكة مع بطرسبورغ، على مستوى جامعتي البوليتكنك فيها وفي الجزائر العاصمة".

وأوضح رابحي أن بلاده بحاجة إلى تدريب كوادر في مجالات الإلكترونيات وعلوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي والهندسة المدنية والترميم.

وسبق أن اتفقت سلطات موسكو والجزائر العاصمة على التعاون في مجال تطوير النقل وترميم المباني، وأبدى والي الجزائر خلال زيارته إلى موسكو هذا الأسبوع، اهتماما خاصا بالاعتماد على خبراء نقل من موسكو في إنشاء نظام إشارات مرور ذكية في العاصمة الجزائرية وتوسيع أسطول النقل فيها، حسب البوابة الرسمية لمدينة موسكو.

المصدر: "نوفوستي"