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مصادر فلسطينية في جنين: إعلان حالة الطوارئ في مستشفى ابن سينا بسبب العدد الكبير للجرحى

اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها (فيديوهات)
Globallookpress
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بوقوع اشتباكات مسلحة عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في جنين ومخيمها.

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وقالت كتائب "شهداء الأقصى" الفلسطينية: عند الساعة 02:18..مجاهدونا بكل بسالة واقتدار يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال الصهيوني وقواته الخاصة المقتحمة لمخيم جنين".

هذا وأضافت كتائب "شهداء الأقصى": "عند الساعة 02:45، بعون الله وقوته، مجاهدونا يستهدفون قوة لجيش الاحتلال في منطقة الهدف بصليات كثيفة من الرصاص ويحققون إصابات مباشرة".

فكما أوضحت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قائلة: "في هذه الاثناء يخوض مجاهدونا الأبطال اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الصهيوني التي اقتحمت حي الهدف في مخيم جنين البطولة".

وتابعت: "مجاهدونا يخوضون اشتباك عنيف في الهدف ويستهدفون جيش الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة". 

وأفادت قناة "فلسطين اليوم" بإصابة عدد من الشبان من بينها إصابات خطيرة جراء الاقتحام المتواصل في مخيم جنين.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن "استشهاد مواطن فلسطيني ووقوع ثلاث إصابات برصاص الاحتلال في مخيم جنين".

وأفادت مصادر فلسطينية في جنين بإعلان حالة الطوارئ في مستشفى ابن سينا بسبب العدد الكبير للجرحى الفلسطينيين.

المصدر: "فلسطين اليوم"

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