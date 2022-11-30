"الجمعية العامة" بالأغلبية : الجولان سوري وكافة الإجراءات الإسرائيلية لاغية وباطلة

جدّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس اعتماد قرار بالأغلبيةـ يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل حتى خط 4 حزيران 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وصوتت لمصلحة القرار المعنون "الجولان السوري" 92 دولة مقابل رفض إسرائيل و 8 دول في حين امتنعت 65 دولة عن التصويت، بحسبما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ونص القرار على أن قرار إسرائيل في الـ14 من ديسمبر 1981 فرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل ملغى وباطل وليست له أي شرعية على الإطلاق على نحو ما أكده مجلس الأمن في قراره رقم 497 لعام 1981 ويطالب إسرائيل بإلغائه وبالانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 تنفيذا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقال نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الحكم دندي، إن تصويت أغلبية الدول الأعضاء لمصلحة مشروع القرار المعنون "الجولان السوري" وأيضا لمصلحة القرارات المتعلقة بفلسطين يعبر عن التزام هذه الدول بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وبشكل خاص المبدأ الأساسي المتمثل في عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وحرص تلك الدول على رفع الظلم عن الشعوب الرازحة تحت الاحتلال ودعمها لنيل حقها في التحرر منه.

المصدر: سانا