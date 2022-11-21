وسائل إعلام: أطراف دولية تضغط على تل أبيب لإعادة فتح معبر القنيطرة أمام أبناء الجولان للدراسة بسوريا

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضغوط من أطراف دولية على إسرائيل "لإعادة فتح معبر القنيطرة مع سوريا أمام طلبة أبناء قرى هضبة الجولان والسماح لهم بالدراسة في الجامعات السورية".

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ونقل موقع قناة "I24NEWS" عن مصادر خاصة في الجولان أن ضغوطا "تمارسها مؤخرا أطراف دولية على الجهات الرسمية في إسرائيل ترمي لإعادة فتح معبر القنيطرة مع سوريا أمام طلبة ابناء قرى هضبة الجولان والسماح لهم بالدراسة في الجامعات السورية، كما كان الحال عليه قبل إغلاق المعبر بعد اندلاع الأزمة السورية، حيث كان يقدر عدد طالبي الدراسة الوافدين الى سوريا من أبناء الجولان بالعشرات سنويا".

وأبلغت هذه المصادر مراسل القناة التلفزيونية الإسرائيلية أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر إحدى الجهات التي تشرف على الملف وتعمل بالضغط على الجانب الإسرائيلي وبالتعاون مع القيادة الدينية للمواطنين السوريين في الجولان وقيادة الطائفة الدرزية في إسرائيل والرئيس الروحي لها الشيخ موفق طريف وأوساط سياسية إسرائيلية".

i24news.tv

وذكرت المصادر أيضا أن "قوائم التسجيل للدراسة في سوريا فُتحت أمام الطلبة في الجولان تزامنًا مع الضغوط الرامية لإعادة فتح معبر القنيطرة".

ونقلت هذه القناة التلفزيونية الإسرائيلية عن مصادر مقربة من الشيخ موفق طريف، أن "محادثات أجريت في هذا الشأن مع الجانبين الروسي والإسرائيلي، مشيرة إلى أن هذا الملف يتابعه فضيلة الشيخ مع الجهات الرسمية طيلة الوقت".

بالمقابل، أبلغت وزارة الأمن الإسرائيلية قناة "i24NEWS" نفيها تلقي أي توجهات رسمية بهذا الشأن خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر: i24NEWS