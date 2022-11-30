أول محافظة مصرية تحظر تلقيح الحقن في الصيدليات

أصدرت نقابة الصيادلة بمحافظة المنوفية في مصر، بيانا تحذيريا لجميع الصيدليات، لعدم تلقيح الحقن في الصيدليات، وتوفير الملصقات التي يتم وضعها على الصيدليات منعًا للمُساءلة القانونية.

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وجاء البيان كالتالي: "تم توفير البوسترات والملصقات بالنقابة لجميع صيدليات المنوفية، على أن يبدأ التوزيع لجموع الصيادلة اعتبارًا من اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 من الساعه 10 صباحًا حتى 2 ظهرا بمقر النقابة، الدور الرابع، مبنى اتحاد المهن الطبية، شبين الكوم، ووجب توجيه عناية الصيادلة أن ما يتم اتخاذه من قرارات، فهو لصالح الصيدلي فى المقام الأول، والحفاظ عليه، والالتزام بالقرارات يحميك، ويحافظ عليك غير أن مخالفة القرارات، قد تؤدي إلى ما لا يُحمد عقباه للمخالفين، فضلًا عن المثول للمسألة القانونية بالنقابة والإحالة للجنة التأديب.

وكانت قد اتخذت نقابة الصيادلة قرارا بمنع إعطاء الحقن في الصيدليات، ودعت الصيادلة بتنفيذ ذلك "حفاظًا على الصيادلة من التعرض للمساءلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم"، وهو القرار الذي جاء في أعقاب إحالة صيدلانية وعاملة لمحكمة الجنايات قبل أيام، في واقعة وفاة الطفلتين إيمان وسجدة.

المصدر: المصري اليوم