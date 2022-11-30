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أبو الغيط يدين التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

أخبار العالم العربي

أبو الغيط يدين التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين
Reuters
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دان أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط، حملة التصعيد الإسرائيلي الممنهج ضد الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية، وحذر من مغبة استهدافهم وقتلهم بدم بارد.

وطالب أبو الغيظ، المجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف آلة القتل الإسرائيلية الموجهة ضدهم.

وأضاف، أن سياسة تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني، وسلب حقوقه وحرمانه من إقامة دولته المستقلة، ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع بشكل خطير.

وأشار المتحدث باسم أمين عام الجامعة، جمال رشدي، إلى أن وتيرة العنف في تصاعد مستمر بشكل ممنهج منذ مطلع العام في ظل سيطرة اليمين الإسرائيلي على مفاصل الدولة الحساسة، ما ينذر بانفجار الأوضاع إن لم يتم وضع حد للعنف الإسرائيلي.

 

 المصدر: RT

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