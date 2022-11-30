الجيش المصري يجهز قواته بريا وجويا

أعلنت القوات المسلحة المصرية تنفيذ تدريبات جوية مشتركة مع القوات اليونانية تحت مسمى "مينا - 2" بمشاركة تشكيلات من الطائرات المقاتلة.

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ووفقا للقوات المصرية تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث، كذلك قيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية بكفاءة وإقتدار.

وأظهر التدريب مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مستوى راق وإحترافية عالية فى تنفيذ كافة المهام، بما يعكس مدى ما تمتلكه القوات الجوية لكلا الدولتين من إمكانيات بشرية وفنية متطورة تؤهلها للعمل المشترك تحت مختلف الظروف.

ويأتى التدريب إمتداداً لسلسلة التدريبات المشتركة التى جرى تنفيذها فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية واليونانية فى العديد من المجالات المختلفة.

كما أعلن القوات المسلحة المصرية، تنفيذ إحدى تشكيلات الجيش الثالث الميداني مناورات تحت مسمى "إعصار 65".

المصدر: RT