بالتنسيق مع الإنتربول السوري.. السلطات العراقية تسترد متهمين اثنين من داعش مطلوبين للقضاء

نجحت مفارز الانتربول، بعد تنسيق مع الجانب السوري، من استرداد مطلوبين اثنين للعراق وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لانتمائهما لداعش الإرهابية وتنفيذهما جرائم مختلفة في العراق.

وأكد اللواء علاء عاشور مناتي مدير قسم الشرطة العربية والدولية في الداخلية العراقية إن عملية الاسترداد جاءت وفق الأطر القانونية والتفاهمات بين الإنتربول العراقي والإنتربول السوري مبينا إن جهود مديريته مستمرة في تعزيز ودعم الأمن والاستقرار في العراق وإنزال العقاب بكل المطلوبين الذين نفذوا جرائهم بحق أبناء شعبنا وبلدنا.

المصدر: RT