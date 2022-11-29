مصر.. والدة ضحية حادث مروع تسبب فيه نجل دبلوماسي تكشف تفاصيل خطيرة وتوجه رسالة للسيسي

كشفت والدة الشاب محمد ضياء الذي توفي في حادث مروع في أشهر شوارع منطقة المعادي في مصر ، عن تفاصيل الواقعة.

وقالت والدة الشاب في فيديو نشره موقع "مصر تايمز" المصري، إن نجلها تعرض للدهس من شاب متهور، حيث قام بخبطه بالسيارة لحظة مروره في الشارع بعد شراء بعض الأغراض.

وناشدت والدة الشاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لاسترجاع حق نجلها وذلك بعد إخلاء سبيل الشاب على ذمة القضية، موضحة أن رغبة نجلها كانت دخول كلية الشرطة وأن ينال الشهادة، ولكنه نالها عبثا.

وأشارت والدة الشاب إلى أنها تريد حقها بالقانون، والقبض على المتهم ليتعاقب وفقا للقانون ويقومون بفحص المخدرات.

ويدعى الشاب محمد ضياء وقتل تحت عجلات سيارة سائق متهور أثناء عبوره شارع الخمسين في زهراء المعادي، حيث أوضح أحد أصدقاء الشاب المصري أنه كان رفقة صديقه عندما قرر العبور للجهة المقابلة من الطريق لشراء بعض الأغراض، وفي لحظة عبوره الشارع ونزوله من الرصيف تصادف مرور السائق المتهور الذي تبين لاحقا أنه نجل دبلوماسي كبير ويبلغ من العمر 18 عاما، وقام بدهسه.

المصدر: RT