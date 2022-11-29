"الرئيس التركي أم المصري أولا؟".. الرئاسة التركية تتحدث عن زيارة أردوغان لمصر والسيسي لتركيا

أكد متحدث الرئاسة التركية إبراهيم كالن احتمال عقد لقاء قمة تركية مصرية في الفترة القادمة بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والمصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضح متحدث الرئاسة التركية أنه من الممكن أن تتجدد اللقاءات التركية المصرية بالفترة المقبلة، وقد يلتقي وزراء الخارجية التركي والمصري، مشيرا إلى أنه من المبكر الحديث عن أي زيارة ستكون أولا، زيارة أردوغان لمصر أو السيسي لتركيا.

وتابع: "قبل هذا الأمر يجب تجهيز الكثير من التحضيرات وتجهيز الأسس، وخلال 3 أو 4 أشهر، من الممكن أن نتخّذ خطوات محدّدة عملية مهمة بالعلاقة مع مصر إن حدث التقارب مع مصر، فهذا لا يعني بأن التقارب مع سورية سيحدث غدا".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي "سعيد للغاية" إثر لقائهما في قطر.

المصدر: RT