تعليق في إسرائيل على لقاء أردوغان والسيسي لمدة 45 دقيقة

قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية إن اللقاء الذي تم بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان، يعتبر إنجازا بين القاهرة وأنقرة وسيفتح الباب أمام لقاءات أخرى.

وأضافت الصحيفة العبرية أن اللقاء بين الزعيمين في قطر أثار الرغبة في إزالة الرواسب بعد تسع سنوات من القطيعة بين البلدين.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن أردوغان علم أن السيسي كان سعيدًا جدًا بالاجتماع، كما أعرب الأتراك عن ارتياحهم.

وكان الرئيس التركي أردوغان قد قال، مساء أمس الأحد، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إنه سيلتقي مرة أخرى بالسيسي.

وبحسب أردوغان، فقد استمر لقائه بالرئيس المصري في قطر قرابة 45 دقيقة، أوضح خلالها الاثنان أن علاقات البلدين خارجة عن مناقشة الخلاف على مستوى القيادة، وذكر أردوغان أنه بعد محادثات بين البلدين على المستوى الوزاري سيلتقي مع السيسي مرة أخرى.

ونقل عن أردوغان قوله "في ذلك المساء اتخذنا خطوة لحل المشكلة التي نشأت منذ تسع سنوات، بفضل وساطة أمير قطر".

المصدر : صحيفة : يسرائيل هايوم