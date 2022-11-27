بيانات 45 مليون مصري في خطر.. تقرير إسرائيلي يكشف معلومات خطيرة

حذر موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، من خطورة اختراق تطبيق "واتسآب" للمحادثات ، لما عليه من قاعدة بيانات ضخمة لمليارت الأشخاص حول العالم.

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وأشار الموقع الإسرائيلي أن هاكرز غير معروف يعرض للبيع عبر الإنترنت قاعدة بيانات يُزعم أنها تتضمن معلومات عن ربع مستخدمي تطبيق WhatsApp.

وردا على هذا الاختراق، قال خبير إلكتروني في حديث مع "واللا": "لا يبدو في الوقت الحالي أن هذا التسريب للمعلومات يعرض المستخدمين للخطر"

وأشار الموقع العبري إلى أنه في اليوم الأخير، نُشرت تقارير على الأنترنت تفيد بأن قاعدة بيانات تضم حوالي 500 مليون مستخدم واتسآب معروضة للبيع.

وبحسب التقرير المنشور على موقع Cybernews، فقد تم تحميل المعلومات على منتدى قراصنة معروف من قبل مستخدم مجهول، تحت عنوان "مرحبًا ، أقدم اليوم للبيع قاعدة بيانات واتسآب من عام 2022".

ويضم تطبيق المراسلات الشهير حوالي 2 مليار مستخدم ، لذا فالاختراق يشمل حوالي ربع تفاصيل المستخدمين.

وزعم الهاكرز أن مجموعة البيانات التي حصل عليها تحتوي على بيانات مستخدمين من 84 دولة - مع أكثر من 32 مليون سجل مستخدم في الولايات المتحدة، وجزء كبير آخر من أرقام الهواتف تخص مواطنين من مصر (45 مليونا) ، إيطاليا (35 مليونا) ، المملكة العربية السعودية (29 مليونا) ، فرنسا (20 مليونًا) وتركيا (20 مليونًا).

ويزعم الهاركرز أن قاعدة البيانات المعروضة للبيع تضم أيضًا ما يقرب من 10 ملايين مستخدم روسي وأكثر من 11 مليون رقم هاتف لمواطني المملكة المتحدة.

وقال توم مالكا، الخبير الإلكتروني والباحث في استخبارات التهديدات السيبرانية، للموقع الإسرائيلي: " للوهلة الأولى، فإن هذه محاولة لكشف المعلومات، وليس هناك شيء يخاف منه.. لا يبدو في الوقت الحالي أن هذا التسريب للمعلومات يعرض مستخدمي واتسآب للخطر، وللتوضيح فقط، فإن إسرائيل ليست جزءًا من قاعدة البيانات".

المصدر : موفع واللا الإخباري الإسرائيلي