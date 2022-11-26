صورة فضائية تكشف تطورات في سد النهضة الإثيوبي

كشف خبير المياه المصري عباس شراقي، عن صورة فضائية توضح تطورات جديدة بسد النهضة الإثيوبي والتوربينات الخاصة به.

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وقال الخبير المصري في منشور على صفحته في "فيسبوك" إن انخفاض كمية المياه أعلى الممر الأوسط يؤكد توقف التوربينين مع انتهاء موسم الأمطار في إثيوبيا، حيث انخفضت المياه التي تفيض أعلى الممر إلى حوالي 50 مليون م3/يوم، وهذه كمية قليلة تؤكد توقف التوربينين.

وتابع: "لو كان التوربينان يعملان لاستطاعا تصريف المياه من خلالهما إلى حوض التوربينات الذى يظهر في الصور الفضائية منذ منتصف أغسطس الماضي ساكنا تماما".

وأشار إلى أنه في حالة استمرار توقف التوربينين فإن الطريقة الوحيدة لتجفيف الممر الأوسط استعدادا للتخزين الرابع هي فتح إحدى بوابتي التصريف (بدون توربينات) على الجانب الغربي للسد والتي تستطيع تصريف نحو 50 مليون م3/يوم.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم