الجيش الأمريكي يكشف تفاصيل قصف قاعدة الشدادي الأمريكية بسوريا

أكدت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية "سينتكوم" تعرض قاعدة القوات الأمريكية في مدينة الشدادي بريف الحسكة في سوريا لقصف صاروخي.

وذكرت القيادة في بيان لها، يوم الجمعة أن صاروخين استهدفا قوات التحالف في قاعدة الشدادي في حوالي الساعة 22:31 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

CENTCOM statement on rocket attacks near al-Shaddadi, Syriahttps://t.co/xKaVw4mVfxpic.twitter.com/YZFYOldCCs — U.S. Central Command (@CENTCOM) November 25, 2022

وأكدت "سينتكوم" أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار بالقاعدة أو ممتلكات التحالف.

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وأضاف أن "قوات سوريا الديمقراطية" تفقدت مكان إطلاق الصاروخين وعثرت على صاروخ ثالث لم يتم إطلاقه.

وقال المتحدث باسم "سينتكوم" العقيد جو بوتشينو في البيان إن "الهجمات من هذا القبيل تعرض قوات التحالف والسكان المدنيين للخطر وتزعزع الاستقرار الذي كان من الصعب تحقيقه، وأمن سوريا والمنطقة".

المصدر: RT