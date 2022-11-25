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مقتل جندي مغربي من "حفظ السلام" بهجوم مجهول الهوية في إفريقيا الوسطى

أخبار العالم العربي

مقتل جندي مغربي من
Globallookpress
قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة
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قتل جندي مغربي صباح أمس الخميس في هجوم جنوب شرقي جمهورية إفريقيا الوسطى، بينما كان يقوم مع عناصر آخرين من وحدته بتأمين محيط أحد المطارات من أجل هبوط طائرة.

وأعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، أن الجندي المغربي يعمل في قوة حفظ السلام الدولية، ولقي مصرعه في جمهورية إفريقيا الوسطى التي تشهد حربا أهلية منذ 2013، من دون أن تحدّد هوية المهاجمين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لإفريقيا الوسطى "مينوسكا" في بيان إن "أحد جنود الخوذ الزرقاء من الكتيبة المغربية (…) توفي في أعقاب هجوم صباح الخميس في مطار أوبو بينما كان يقوم مع عناصر آخرين من وحدته بتأمين محيط مطار من أجل هبوط” طائرة".

يُشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة نشرت قوة حفظ السلام في 2014 وهي تضم أكثر من 14 ألف عسكري اليوم.

المصدر: هسبريس

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