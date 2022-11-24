هل يخشى الإسرائيليون السفر إلى مصر؟.. (فيديو)

"ما هو شعورك عندما تسافر إلى مصر كإسرائيلي؟"، هكذا كان سؤال مراسل موقع "والا" الإخبار الإسرائيلي الشهير، لسياح إسرائيليين بعد عودتهم من زيارة مواقع سياحية عديدة في مصر مؤخرا.

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وقال الموقع الإسرائيلي، إنه إلتقى بمجموعة من المسافرين العائدين من رحلة منظمة في مصر مع شركة Pegasus لإجراء محادثة حول البلد الفريد والثقافة والتاريخ، وهل كانوا خائفين؟، أم غير ذلك؟.

وقال الموقع العبري: "يجمع جارنا من جنوب مصر بين التاريخ الغني والمناظر الطبيعية الخلابة والمواقع القديمة والأشخاص المميزين والطعام اللذيذ، وبالطبع الأهرامات، لذلك، يزور مصر كل عام العديد من المسافرين الإسرائليين، مثل المجموعة التي زارت مصر مؤخرا وقمنا بإجراء لقاءات صحفية معهم".

وقالت أحدى الإسرائيليات تدعى عينات، والتي زارت مصر في رحلة منظمة من قبل شركة "Pegasus" : "سأتذكر جميع المواقع التي زرتها خلال الرحلة"، مضيفة: "أن هذه المواقع لم أكن أعرفها ولم أشاهدها إلا في الصور.. لقد استمتعنا حقًا بالأهرامات، وبهذه النظرة الخاصة، وخاصة شرح المرشد الذي كان دقيقا للغاية".

فيما قال رافي، أحد السياح الإسرائيليين: "لقد أحببت وادي الملوك، حيث يقع قبر توت الملك المصري عنخ آمون".

وأضاف: "لم أكن خائفا على الإطلاق ولا أعتقد أن أحداً كان كذلك".

بينما قالت عينات : " وأنا في القاهرة ذهبت للتسوق وحدي، لم تكن هناك أي مشكلة".

ورداً على سؤال: "هل يستحق السفر إلى مصر في رحلة منظمة؟": قال أحد السائحين الإسرائيليين :"أوصي بشدة لأنني أذهب في رحلات منظمة منذ سنوات، إنها خطة ممتازة والكثير منها يكفي".

بينما قال يهودا، أحد المسافرين إلى مصر، والذي قاد مجموعة المسافرين: "في كل مرة أقف فيها أمام مواقع المصريين المذهلة أشعر بسعادة غامرة وأقع في حب هذا البلد، حاولت قدر استطاعتي أن أغمر مواضيعي بحبي لمصر، واعتقد انني نجحت في أغلبهم ".

وكشف استطلاع رأي أجراه التلفزيون الإسرائيلي بين عدد كبير من الإسرائيليين حول الوجهات السياحية التي ينون الذهاب إليها لقضاء ليلة رأس السنة المقبلة، وكانت النتيجة من بين عدة دول مصر وإسبانيا ورومانيا.

وقال عدد من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أن عام 2022 سينتهي رسميًا يوم سبت، مما يسمح للأزواج والعائلات بالتخطيط لقضاء عطلة ليلة رأس السنة الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت الوجهة الأكثر تكلفة لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة هي أنطاليا في تركيا، في فندق Alp Pasa ذي الأربع نجوم، حيث ستكلف الإقامة على أساس نصف الإقامة 431 دولارًا للشخص الواحد. أما إذا اختار السائح الإسرائيلي إسطنبول كوجهة له في نفس التواريخ، فقد تكون الإجازة أكثر تكلفة، حيث يبلغ السعر 656 دولارًا للفرد الواحد في فندق بيرجاما ذي الأربع نجوم، والذي يقدم أيضًا وجبة الإفطار.

أما على الجانب الأخر فقد حظيت مصر برضاء اكثر المستطلعة آراؤهم، حيث يمكن للسائح الإسرائيلي قضاء إجازة في شرم الشيخ، التي تصدرت مؤخرا العديد من العناوين الرئيسية حول مؤتمر المناخ وجمعت الزوار من جميع أنحاء العالم. وتبلغ تكلفة الإقامة الشاملة كليًا في منتجع كورال هيلز من فئة الأربع نجوم 485 دولارًا للشخص الواحد. بينما مثلا في صوفيا، ببلغاريا، تبلغ تكلفة الإقامة في فندق رامادا صوفيا سيتي سنتر من فئة الأربع نجوم 558 دولارًا للشخص الواحد ، بما في ذلك وجبة الإفطار.

المصدر: موقع "والا" الإسرائيلي + التليفيزيون الإسرائيلي