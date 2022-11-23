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الصومال: مقتل 49 من مسلحي "حركة الشباب"

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الصومال: مقتل 49 من مسلحي
Globallookpress
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أعلنت الحكومة الصومالية القضاء على 49 من مسلحي "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" الإرهابي بعملية خاصة في إقليم شبيلي السفلى.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن بيان أصدرته وزارة الإعلام والسياحة والثقافة، أن عددا آخر من مسلحي الحركة أصيبوا بجروح، "خلال عملية مخططة  نفذتها أجهزة الأمن الوطنية والمخابرات بالتعاون مع الشركاء الدوليين في منطقة "بولو مدينو" التابعة لإقليم شبيلي السفلى".

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وكانت الحركة المصنفة إرهابية تبنت، مطلع الشهر الجاري، هجوما هو الأكثر دموية في البلاد منذ نحو خمس سنوات، وأدى الهجوم الذي تم تنفيذه بسيارتين مفخختين في مقديشو إلى مقتل 116 شخصا، وإصابة أكثر من 320 آخرين.

وقبل أيام دخل مسلح منفرد قاعدة عسكرية في الصومال وقتل على الأقل ثلاثة من أفراد قوات حفظ السلام الكينية، في هجوم تبنته "حركة الشباب".

 

المصدر: وكالة الأنباء الصومالية + وكالات

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