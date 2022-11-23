العراق يتخذ 4 قرارات بشأن الحدود مع تركيا وإيران

عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، مساء الأربعاء، اجتماعا أشرف عليه رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بحضور أعضاء المجلس ورئيس أركان البيشمركة.

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وناقش المجلس الاعتداءات والخروقات التركية والإيرانية على الحدود العراقية، والقصف الذي طال عددا من المناطق في إقليم كردستان العراق، وتسبب بترويع الأهالي وإلحاق الأذى لهم ولممتلكاتهم.

واتخذ المجلس قرارات لوقف هذه الاعتداءات، إلى جانب استمرار الجهود الدبلوماسية.

وفي ما يلي قرارات المجلس الوزاري للأمن:

1- وضع خطة لإعادة نشر قوات الحدود العراقية لمسك الخط الصفري على طول الحدود مع إيران وتركيا،

2- تأمين جميع متطلبات الدعم اللوجستي لقيادة قوات الحدود وتعزيز القدرات البشرية والأموال اللازمة وإسنادها بالمعدات وغيرها، بما يمكنها من إنجاز مهامها،

3. المناورة بالموارد البشرية المتاحة لوزارة الداخلية لتعزيز المخافر الحدودية،

4. التنسيق مع حكومة إقليم كردستان العراق ووزارة البيشمركة لإنجاز الفقرات 1 و2 أعلاه بهدف توحيد الجهد الوطني لحماية الحدود العراقية.

المصدر: RT