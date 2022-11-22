الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة ديزل ومنعها من دخول ميناء الحديدة

اتهم الحوثيون التحالف العربي باحتجاز سفينة ديزل، ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم خضوعها للتفتيش في جيبوتي.

وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء عصام المتوكل، في تغريدة على "تويتر" يوم الثلاثاء: "إمعانا منه في الحصار لزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني يحتجز التحالف سفينة الديزل "أحد" ويمنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة بالرغم من خضوعها للتفتيش القسري في جيبوتي".

إمعاناً منه في الحصار لزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني تحالف العدوان الأمريكي السعودي يحتجز سفينة #الديزل "أحد" ويمنعها من الوصول الى ميناء الحديدة بالرغم من خضوعها للتفتيش القسري في جيبوتي. pic.twitter.com/1gKXVZ4Bih — عصام المتوكل (@YPCSpokesperson) November 22, 2022

وكان عصام المتوكل قد قال في الـ16 من نوفمبر إن التحالف احتجز سفينة الديزل "الصفا" بالرغم من طابعها الإنساني وخضوعها للتفتيش في جيبوتي.

وحمل قوى التحالف والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على احتجاز سفن الوقود.

كما أفاد في الـ14 من نوفمبر بأن التحالف العربي احتجز سفينة البنزين "رد روبي".

المصدر: RT