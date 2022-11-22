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الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة ديزل ومنعها من دخول ميناء الحديدة

أخبار العالم العربي

الحوثيون يتهمون التحالف العربي باحتجاز سفينة ديزل ومنعها من دخول ميناء الحديدة
RT @YPCSpokesperson
المتحدث باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء عصام المتوكل
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اتهم الحوثيون التحالف العربي باحتجاز سفينة ديزل، ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم خضوعها للتفتيش في جيبوتي.

وقال المتحدث باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء عصام المتوكل، في تغريدة على "تويتر" يوم الثلاثاء: "إمعانا منه في الحصار لزيادة معاناة أبناء الشعب اليمني يحتجز التحالف سفينة الديزل "أحد" ويمنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة بالرغم من خضوعها للتفتيش القسري في جيبوتي".

وكان عصام المتوكل قد قال في الـ16 من نوفمبر إن التحالف احتجز سفينة الديزل "الصفا" بالرغم من طابعها الإنساني وخضوعها للتفتيش في جيبوتي.

وحمل قوى التحالف والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة المترتبة على احتجاز سفن الوقود.

كما أفاد في الـ14 من نوفمبر بأن التحالف العربي احتجز سفينة البنزين "رد روبي".

المصدر: RT

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