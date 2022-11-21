السيسي يؤكد استمرار مصر في بذل الجهود كافة لدعم الاستقرار بالقارة الإفريقية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة أسبوع الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، استمرار مصر في بذل الجهود لدعم سبل استدامة السلام وترسيخ الاستقرار في القارة الإفريقية.

وقال السيسي في كلمة بمناسبة أسبوع الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية لمرحلة ما بعد الصراعات: "إن احتفال الاتحاد الإفريقي بالنسخة الثانية لأسبوع إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد الصراعات تحت عنوان نحو إبراز ملف إعادة الإعمار والتنمية في إفريقيا: زيادة التوعية واستدامة السلام، إنما يسلط الضوء على مدى الاهتمام الذي نوليه جميعا لهذا الملف الهام".

ووجه السيسي دعوة للشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لتعزيز جهود القارة نحو غد أفضل.

وصرح بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد بمناسبة أسبوع الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، استمرار مصر في بذل الجهود الرامية كافة لدعم سبل استدامة السلام وترسيخ الاستقرار في القارة الإفريقية.

وأضاف راضي، أن السيسي وجهه دعوة للشركاء الدوليين لاستمرار دعمهم لتعزيز جهود القارة نحو غد أفضل، مشيرا إلى توجيه دعوة أيضا إلى رؤساء الدول الإفريقية لتضمين المحاور الخاصة بسياسة إعادة الإعمار والتنمية في خططهم الاقتصادية اتساقا مع أهداف أجندة 2063.

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المصدر: القاهرة 24