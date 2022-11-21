الحوثيون يتبنون استهداف ميناء الضبة النفطي بحضرموت بطائرات مسيرة
تبنى الحوثيون العملية التي استهدفت ميناء الضبة النفطي بحضرموت بطائرات مسيرة.
وكتب العميد يحيى سريع في تغريدة على "تويتر" أن القوات المسلحة اليمنية نجحت في اجبار سفينة نفطية حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوبي البلاد على المغادرة.
وأكد أن السفينة "كانت في مهمة نهب كميات كبيرة من النفط رفضت الاستجابة لتحذيرات القوات المسلحة".
بعون الله وتوفيقه نجحت القوات المسلحة اليمنية في إجبار سفينة نفطية -حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوبي البلاد- على المغادرة.— العميد يحيى سريع (@army21ye) November 21, 2022
السفينة التي كانت في مهمة نهب كميات كبيرة من النفط رفضت الاستجابة لتحذيرات القوات المسلحة..
وقد حاول العدو اتخاذ إجراءات تمكنت القوات المسلحة من رصدها والتعامل معها بالشكل المناسب.— العميد يحيى سريع (@army21ye) November 21, 2022
القوات المسلحة اليمنية مستمرة في حماية الثروة الوطنية السيادية حتى تصبح عائداتها في خدمة اليمنيين ولتغطية مرتبات كافة الموظفين في كل المناطق اليمنية.
المصدر: RT