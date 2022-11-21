الحوثيون يتبنون استهداف ميناء الضبة النفطي بحضرموت بطائرات مسيرة

تبنى الحوثيون العملية التي استهدفت ميناء الضبة النفطي بحضرموت بطائرات مسيرة.

وكتب العميد يحيى سريع في تغريدة على "تويتر" أن القوات المسلحة اليمنية نجحت في اجبار سفينة نفطية حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوبي البلاد على المغادرة.

وأكد أن السفينة "كانت في مهمة نهب كميات كبيرة من النفط رفضت الاستجابة لتحذيرات القوات المسلحة".

بعون الله وتوفيقه نجحت القوات المسلحة اليمنية في إجبار سفينة نفطية -حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوبي البلاد- على المغادرة.

السفينة التي كانت في مهمة نهب كميات كبيرة من النفط رفضت الاستجابة لتحذيرات القوات المسلحة.. — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 21, 2022

وقد حاول العدو اتخاذ إجراءات تمكنت القوات المسلحة من رصدها والتعامل معها بالشكل المناسب.

القوات المسلحة اليمنية مستمرة في حماية الثروة الوطنية السيادية حتى تصبح عائداتها في خدمة اليمنيين ولتغطية مرتبات كافة الموظفين في كل المناطق اليمنية. — العميد يحيى سريع (@army21ye) November 21, 2022

المصدر: RT