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الحوثيون يتبنون استهداف ميناء الضبة النفطي بحضرموت بطائرات مسيرة

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الحوثيون يتبنون استهداف ميناء الضبة النفطي بحضرموت بطائرات مسيرة
Legion-Media
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تبنى الحوثيون العملية التي استهدفت ميناء الضبة النفطي بحضرموت بطائرات مسيرة.

وكتب العميد يحيى سريع في تغريدة على "تويتر" أن القوات المسلحة اليمنية نجحت في اجبار سفينة نفطية حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوبي البلاد على المغادرة.

وأكد أن السفينة "كانت في مهمة نهب كميات كبيرة من النفط رفضت الاستجابة لتحذيرات القوات المسلحة". 

المصدر: RT

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