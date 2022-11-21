ملك البحرين يقبل استقالة الوزارة ويعيد تكليف ولي العهد بتشكيل حكومة جديدة

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمرين بقبول استقالة الوزراء، وإعادة تعيين ولي العهد رئيسا لمجلس الوزراء، مكلفا بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء في الأمر الملكي رقم (35) لسنة 2022: "تقبل استقالة الوزارة من تاريخ صدور هذا الأمر"، و""يكلف رئيس مجلس الوزراء بتصريف العاجل من أمور الدولة حتى يتم تشكيل الوزارة الجديدة".

أما الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2022 فجاء فيه: "يعين صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، بما يتوافق مع نص المادة (46) من الدستور".

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية