لأول مرة .. الشرطة الفلسطينية تشارك في تأمين المونديال

أعلنت الشرطة الفلسطينية أن قوة تابعة لها مدربة على حفظ أمن الملاعب والتعامل مع الأحداث الكبرى، تشارك للمرة الأولى في تأمين الحدث الرياضي العالمي مونديال 2022 في قطر.

وقالت المديرية العامة للشرطة: "في إطار التعاون بين الشرطة الفلسطينية ونظيرتها القطرية تشارك قوة من الشرطة الخاصة في تأمين الحدث الرياضي العالمي مونديال 2022 في قطر، وذلك الى جانب قوات أمنية إقليمية وعالمية للمشاركة في تأمين الحدث العالمي الكبير".

وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه "وبناء على روح التعاون والاتفاقيات بين قيادة دولة فلسطين ودولة قطر الشقيقة، تم إيفاد قوة مدربة على حفظ أمن الملاعب والتعامل مع الأحداث الكبرى، للاستفادة من التجربة القطرية وتبادل الخبرات".

وأشارت الإدارة في بيان إلى أن تلك القوة "ستعود للوطن بعد انتهاء فعاليات الحدث الرياضي الأبرز على مستوى العالم مسجلة حضورا لأول مرة للشرطة الفلسطينية في هذا الحدث العالمي الكبير".

المصدر: RT