مناصفة بين السوريين واللبنانيين.. ميقاتي يعلن موافقة "برنامج الأغذية" على زيادة المساعدات للاجئين

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أن برنامج الأغذية العالمي قرر تخصيص 5 مليارات و400 مليون دولار للبنان خلال السنوات الثلاث القادمة.

وجاء إعلان ميقاتي عقب اجتماع مع مدير برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات.

وقال رئيس وزراء لبنان في مؤتمر صحفي إن "المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي قرر في اجتماعه الأخير في روما تخصيص مبلغ 5 مليارات و400 مليون دولار أميركي للبنان للسنوات الثلاث المقبلة، مع وعد بأن تكون المنتوجات المشتراة لغاية المساعدات الغذائية من لبنان بالكامل".

وأشار ميقاتي إلى أن "البرنامج بدأ في لبنان منذ عام 2012 وعقب النزوح السوري الى لبنان، وكان مخصصا لإعطاء المساعدات الغذائية للنازحين السوريين، وتقدم هذا البرنامج من خلال التعاون مع برنامج الاغذية العالمي في لبنان ليصل الى تعاون مثمر جدا"، حسب ما نقل موقع الحكومة اللبنانية في الإنترنت عن ميقاتي.

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وأوضح ميقاتي أن "البرنامج يصرف مساعدات بنسبة 70 في المئة للسوريين، و30 في المئة للبنانيين بما مجمله 700 مليون دولار في السنة تقريبا، ولكن بعد اجتماع المجلس التنفيذي للبرنامج في روما يومي الخميس والجمعة الماضيين، وبعد هذا اللقاء اتفقنا على ان يخصص للبنان 5 مليارات و400 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وأضاف أن ذلك سيكون "بالتساوي بين اللبنانيين والسوريين"، وهو ما وصفه ميقاتي بأنه "أمر مهم جدا".

بينما قال الوردات إنه أبلغ ميقاتي بموافقة المجلس التنفيذي بالمصادقة على مشروع برنامج الأغذية العالمي في لبنان للأعوام 2023-2025، وأضاف أن "هذا المشروع سيقدم وسيستمر بتقديم المساعدات الطارئة والمساعدات العينية والنقدية للمستفيدين من هذا البرنامج، كما سيتم زيادة عدد المستفيدين منه".

المصدر: RT