العراق.. السوداني يوجه بالتحقيق في مزاعم التعذيب بسجن مطار المثنى (فيديو)

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بالتحقيق في ما يشاع عن "حالات تعذيب وانتهاكات بسجن مطار المثنى".

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان: "بناء على ما ورد من معلومات لمكتب رئيس مجلس الوزراء وما تداولته وسائل الإعلام، بخصوص سجن مطار المثنى وسجون أخرى، وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الجهات المختصة بإجراء التحقيقات الأصولية ووفق القانون".

وأضاف أن "السوداني أوعز لمستشار حقوق الإنسان للقيام بزيارة سجن مطار المثنى وإجراء المقابلات مع النزلاء هناك ورفع النتائج بأسرع وقت".

وكانت إحدى القنوات المحلية قد عرضت تقريرا أشار إلى وجود عمليات تعذيب وانتزاع شهادات بالقوة في سجن مطار المثنى جنوبي البلاد.

هذا، أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الاثنين، إجراء زيارة مفاجئة إلى سجن المثنى يوم الأحد، بعد ما تم تداولته بشأن حدوث انتهاكات.

المصدر: وسائل إعلام عراقية