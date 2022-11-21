الجيش المصري يبدأ تدريبا عسكريا ضخما في البحر المتوسط

في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، انطلقت فعاليات التدريب البحري الجوي المصري "ميدوزا -12".

وتستمر التدريبات لعدة أيام بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط بمصر بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة المصرية واليونانية والقبرصية والسعودية والأمريكية، وكلل من الإمارات والبحرين وألمانيا وفرنسا والمغرب والأردن والكونغو ورومانيا

بصفة مراقب.

ويشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة، منها قيام القوات المشاركة فيه بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط في إدارة العمليات المشتركة وكذا تبادل الخبرات بين القوات المشاركة، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف .

ويأتي التدريب في إطار تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري المصري مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات بمنطقة

البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: RT