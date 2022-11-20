 
مباشر

في اختتام قمة الفرنكوفونية.. سعيّد يؤكد ارتباط تونس الوثيق بمبادئ الديمقراطية والحرية والمواطنة

أخبار العالم العربي

في اختتام قمة الفرنكوفونية.. سعيّد يؤكد ارتباط تونس الوثيق بمبادئ الديمقراطية والحرية والمواطنة
Globallookpress
الرئيس التونسي قيس سعيد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u7py

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اختتام أعمال القمة الـ18 للفرنكوفونية التي احتضنتها جزيرة جربة يومي السبت والأحد.

وأكد الرئيس التونسي في كلمة الاختتام، ارتباط تونس العميق بالمبادئ المشتركة للديمقراطية والحرية والمواطنة.

كما أكد التزام تونس بمبادئ الوحدة والتعاون على صعيد التحديات الدولية من أجل عالم موحّد.

وشدد على قناعته التامة بالتزام دول الفضاء الفرنكوفوني بمخرجات "إعلان جربة"، وترجمتها إلى إجراءات فعلية تستجيب لتطلعات الشعوب والشباب والنساء لمستقبل أفضل.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا