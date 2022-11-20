في اختتام قمة الفرنكوفونية.. سعيّد يؤكد ارتباط تونس الوثيق بمبادئ الديمقراطية والحرية والمواطنة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد اختتام أعمال القمة الـ18 للفرنكوفونية التي احتضنتها جزيرة جربة يومي السبت والأحد.

وأكد الرئيس التونسي في كلمة الاختتام، ارتباط تونس العميق بالمبادئ المشتركة للديمقراطية والحرية والمواطنة.

كما أكد التزام تونس بمبادئ الوحدة والتعاون على صعيد التحديات الدولية من أجل عالم موحّد.

وشدد على قناعته التامة بالتزام دول الفضاء الفرنكوفوني بمخرجات "إعلان جربة"، وترجمتها إلى إجراءات فعلية تستجيب لتطلعات الشعوب والشباب والنساء لمستقبل أفضل.

المصدر: وسائل إعلام تونسية