ولي العهد السعودي يصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى الدوحة فجر الأحد، تلبية لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.

سمو #ولي_العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة سمو أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.https://t.co/YKY8szKDQ5#واسpic.twitter.com/SbcIxPqznV — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 19, 2022

وأفاد الديوان الأميري القطري بوصول ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى قطر، في ساعة مبكرة من الأحد، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وكان في مقدم مستقبلي الأمير محمد بن سلمان، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر.

سمو نائب الأمير يتقدم مستقبلي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، لدى وصوله اليوم إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في استاد البيت. #قطر2022https://t.co/FJ1mYFdmIC — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) November 19, 2022

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى دولة قطر فجر اليوم الأحد، تلبية لدعوة أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022. pic.twitter.com/j87fRl40XO — خالد فهد الحسين (@khalidfahad77) November 20, 2022

وتنطلق الأحد 20 نوفمبر منافسات بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبا.

وتحتضن مباريات البطولة 8 ملاعب تم تجهيزها على الطراز العالمي، لاستضافة هذا الحدث الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة كل 4 سنوات.

وينطلق حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 في تمام السادسة مساء الأحد بتوقيت الإمارات، على أن يتبعه لقاء انطلاقة البطولة بين قطر والإكوادور على ملعب البيت، الذي يقع على بعد 40 كيلومترا شمال الدوحة، ويعتبر هو الأبعد بين ملاعب كأس العالم عن العاصمة القطرية، ويتسع لـ 60 ألف متفرج.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية