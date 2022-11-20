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ولي العهد السعودي يصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

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ولي العهد السعودي يصل إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم
AFP
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى الدوحة فجر الأحد، تلبية لدعوة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022.

وأفاد الديوان الأميري القطري بوصول ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى قطر، في ساعة مبكرة من الأحد، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وكان في مقدم مستقبلي الأمير محمد بن سلمان، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر.

وتنطلق الأحد 20 نوفمبر منافسات بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 32 منتخبا.

وتحتضن مباريات البطولة 8 ملاعب تم تجهيزها على الطراز العالمي، لاستضافة هذا الحدث الذي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة كل 4 سنوات.

وينطلق حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022 في تمام السادسة مساء الأحد بتوقيت الإمارات، على أن يتبعه لقاء انطلاقة البطولة بين قطر والإكوادور على ملعب البيت، الذي يقع على بعد 40 كيلومترا شمال الدوحة، ويعتبر هو الأبعد بين ملاعب كأس العالم عن العاصمة القطرية، ويتسع لـ 60 ألف متفرج.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

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