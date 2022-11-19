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السعودية.. مقتل 7 أشخاص من أسرة واحدة بحادث سير مروع في الرياض (صور + فيديو)

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السعودية.. مقتل 7 أشخاص من أسرة واحدة بحادث سير مروع في الرياض (صور + فيديو)
RT @marsdnews24
مأساة تهز السعودية.. وفاة 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروع بالرياض
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لقي 7 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم بحادث مروري مروع في حي المهدية غرب الرياض.

وأسفر الحادث عن مصرع أسرة كاملة "زوج وزوجته وخمسة أبناء"، وهم محمد السبيعي وزوجته وأبناؤه مشاعل ومنيرة ومنى وعبد الإله وعبد الله، أصغرهم يبلغ من العمر شهرين.

وقال فهد نقاء السبيعي أحد أقارب المتوفين: "الوفاة صارت الساعة الرابعة عصر الخميس الماضي، على إثر حادث مروري، بعد أن كانت الأسرة متوجهة لزيارة بعض الأقارب".

وأضاف السبيعي أن محمد السبيعي لديه شقيقان، ونشأ في أسرة يتيمة بعد وفاة والده في محافظة رنية، وانتقلوا للرياض بحكم الوظيفة وهو موظف عسكري في إحدى القطاعات الأمنية في الرياض.

وحصد هاشتاق "حادث المهدية" تفاعلا كبيرا، وانهالت الدعوات للمتوفين بالرحمة والمغفرة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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