السفير التركي لدى المغرب يتحدث عن أطراف ثالثة تستفيد من صراع الصحراء بين الرباط والجزائر

اعتبر السفير التركي لدى المغرب عمر فاروق دوغان أن "صراع الصحراء (بين المغرب والجزائر) مصطنع بحت، يعود بالفائدة على أطراف ثالثة هدفها إعاقة التنمية في المنطقة".

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وخلال مقابلة أجراها معه موقع "ماروك إبدو الدولي"، أوضح السفير دوغان موقف تركيا من قضية الصحراء قائلا: "بادئ ذي بدء، نحن نعتبر بلدان شمال إفريقيا، بما فيها المغرب، شعوبا شقيقة مسلمة وأصدقاء..مشكلة الصحراء تؤلمنا لأننا في تركيا لدينا مشكلة مماثلة، وإذا كان هناك أي شخص يفهم حقا شعور السلطات المغربية والشعب المغربي، فيمكنه فقط الشعب والسلطات التركية".

وأضاف دوغان: "نحن نؤيد التنمية العادلة في المنطقة، ونعتقد أن هذا صراع مصطنع بحت يعود بالفائدة على أطراف ثالثة هدفها إعاقة التنمية في المنطقة، بما في ذلك المغرب".

وأردف: "نريد أن يتمكن البلدان الشقيقان من الجلوس والتوافق والتوصل إلى حل وسط، ولهذا السبب فإنني أعلق أهمية كبيرة على سياسة اليد الممدودة التي كررها جلالة الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة من أجل إيجاد حل لنزاع الصحراء، ونحن ننتظر أن تستجيب الدولة المجاورة (يقصد الجزائر) لنداءات العاهل المغربي".

وتابع: "نحن مستعدون للمساعدة في عملية التقارب بين المغرب والجزائر..نحن ندرك أنه ليس بالأمر السهل، لكننا نعتقد أنه يجب علينا الجرأة واتخاذ الخطوة الأولى، لأننا إذا لم نتخذ الخطوة الأولى للحوار، فلن نتوصل أبدا إلى حل عادل..نحن نؤيد حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، وأنا شخصيا لا أستطيع أن أتحدث عن نزاع الصحراء دون أن أذكر بالدور التاريخي للمغرب في نشر وترويج الإسلام في غرب إفريقيا لقرون..يجب ألا ننسى أن العديد من الدول الحالية في هذه المنطقة كانت جزءا من المغرب، ولذلك فإن هذا العنصر الديني المقدس هو الذي يجعلني أمتلك هذا الميل للمغرب في هذه الحالة".

وعن السؤال الأتي: "لقد تحدثت عن أطراف ثالثة تستفيد من نزاع الصحراء، من هو بالضبط؟"

أجاب السفير التركي قائلا": "ما عليك سوى إلقاء نظرة على خريطة العالم بأسره ومشاكل الحدود بين البلدان كما هو الحال في إفريقيا، لمعرفة الكيانات التي تستفيد من هذا الوضع، مما يثير استياء السكان المحليين وتطورهم".



وعن إمكانية رؤية استثمارات تركية في الصحراء تساهم في تنميتها، علق دوغان بالقول: "يظل القطاع الخاص التركي مستقلا وغير منخرط في القضايا السياسية، بينما يتبنى نهجا يربح فيه الجميع، لذلك، لا توجد عقبة أمام الاستثمار الخاص التركي في جميع أنحاء التراب المغربي..إلى جانب ذلك، أعلن أن سلسلة تركية ستفتح متجرا في العيون في الصحراء قريبا جدا..نشجع دائما المستثمرين على المشاركة في تعزيز التعاون بين المغرب وتركيا".

المصدر: "maroc-hebdo.press"