رئيس مجلس الوزراء العراقي يوجه بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد وفريقها الداعم

أفاد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتوجيه مباشر منه، القيام بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد والفريق الساند لها طبقا للمنهاج الوزاري.

وبتوجيه مباشر من السوداني، وبهدف مكافحة الفساد، طبقا للمنهاج الوزاري، بآليات غير تقليدية تتجاوز السلبيات السابقة، شكلت هيئة النزاهة، اليوم الأربعاء، تشكيلا استثنائيا بعنوان "الهيئة العليا لمكافحة الفساد".

وبغية تسريع مواجهة ملفات الفساد الكبرى واسترداد المطلوبين بقضايا الفساد والأموال العامة المعتدى عليها.

وكما وجّه السوداني بتشكيل فريق ساند بصلاحيات واسعة، وذلك لتقديم الإسناد الكامل للهيئة العليا لمكافحة الفساد في فتح تلك الملفات.

كما يترأس الفريق المدير العام في وزارة الداخلية عبد الكريم عبد فاضل.

ووجه السوداني بأن تكون إجراءات عمل الفريق من خلال توفير جميع الضمانات التي أوجبها الدستور والقوانين، خصوصا ما يتعلق بحقوق الانسان.

المصدر: RT