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السوداني: لا وفقني الله على هذه الخدمة المقدمة في المستشفيات (فيديو)

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السوداني: لا وفقني الله على هذه الخدمة المقدمة في المستشفيات (فيديو)
AFP
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أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن استيائه وغضبه من الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات.

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وخلال زيارته لمستشفى الكاظمية، رد السوداني على طبيب قال له "الله يوفقك" بالقول:  "بمجرد دخول هذه المستشفى يمرض فيها حتى الذي لا يعاني من مرض".

وأضاف: "لا وفقني الله على هذه الخدمة المقدمة في المستشفيات".

وأمس السبت، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وجود خطط عند الحكومة لحل مختلف المشاكل الداخلية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا أيضا إلى موقع ووضع العراق في المنطقة وعلاقاته مع الجوار.

المصدر: RT

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