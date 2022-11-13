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لقاء بين "فتح" و"حماس" في بيروت.. "توحيد الصف والتصدي لمشاريع حكومة نتنياهو"

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لقاء بين
(موقع حركة حماس)
لقاء يجمع ممثلي "فتح" و"حماس" في بيروت
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التقى ممثلون عن حركتي "فتح" و"حماس" في السفارة الفلسطينية لدى بيروت، وأكدوا ضرورة "توحيد الصف الوطني" و"التصدي لمشاريع حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة"، حسب وكالة "وفا".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن اللقاء جمع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، وعضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، نائب رئيس الحركة في الخارج موسى أبو مرزوق.

وقالت الوكالة إنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على تعزيز الجهود لتوحيد الصف الوطني وترتيب البيت الفلسطيني لمواجهة الاحتلال والتصدي لمشاريع حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة في التوسع الاستيطاني الاستعماري، وتهويد القدس، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا".

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وأضافت أن اللقاء شدد على "التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية، ورفض مشاريع التطبيع والتوطين، وتنفيذ مخرجات حوارات الجزائر للم الشمل الفلسطيني وفق إعلان الجزائر".

حضر اللقاء سفير دولة فلسطين لدى لبنان، أشرف دبور، ورئيس دائرة العلاقات الوطنية في "حماس" في الخارج علي بركة.

 

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)

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