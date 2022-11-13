شاهد.. مصري يوثق لحظة انتحاره من أعلى قلعة محمد علي في بث مباشر

وثق شاب يُدعى مصطفى نور لحظة إزهاق روحه عبر بث مباشر خلال صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث ظهر وهو على سور القلعة مستعدا لإلقاء نفسه من أعلاه.

وقال الشاب مصطفى الذي ألقى بنفسه من فوق سور القلعة خلال البث المباشر: أنا الفترة الأخيرة دي اتعرضت لمواقف كتير صعبة، خلتني إنسان ضعيف مبقتش قادر أستحمل، فقررت إن أنا خلاص كدة أنهي حياتي.

وأضاف مصطفى خلال البث بصوت متقطع خافت: روحت البرج قالولي ممنوع تدخل لوحدك، فجيت هنا أنا دلوقتي في القلعة وهنط دلوقتي، متابعًا: مش مسامح أبويا، مش مسامحه، أبويا هو اللي وصلني لكده.

وانتهى البث بأصوات كثيرة حول الهاتف الذي تبين أنه سقط من يد الشاب مصطفى، منهم رجل يقول: يا حاجة بلغي الشرطة واحد رمى نفسه من هنا.

وكان قد نشر الشاب مصطفى صباح اليوم الأحد، عدة صور مختلفة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلقًا عليها: قررت أنهي حياتي بنفسي.. افتكروني بالدعاء.

المصدر: القاهرة 24