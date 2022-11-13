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السلطات السعودية تصدر بيانا بعد تحليق قاذفة استراتيجية أمريكية في أجواء المملكة (صور)

أخبار العالم العربي

السلطات السعودية تصدر بيانا بعد تحليق قاذفة استراتيجية أمريكية في أجواء المملكة (صور)
بي 52
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نشرت وزارة الدفاع السعودية عدة صور تظهر عددا من طائرات القوات الجوية السعودية من نوع "ف-15 إس إي" و"تايفون" ترافق القاذفة الإستراتيجية الأمريكية "بي 52" أثناء عبورها أجواء المملكة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد إن ذلك: "يأتي في إطار العمل المشترك بين القوتين للمساهمة في جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة".

المصدر: RT

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