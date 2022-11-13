السلطات السعودية تصدر بيانا بعد تحليق قاذفة استراتيجية أمريكية في أجواء المملكة (صور)

نشرت وزارة الدفاع السعودية عدة صور تظهر عددا من طائرات القوات الجوية السعودية من نوع "ف-15 إس إي" و"تايفون" ترافق القاذفة الإستراتيجية الأمريكية "بي 52" أثناء عبورها أجواء المملكة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد إن ذلك: "يأتي في إطار العمل المشترك بين القوتين للمساهمة في جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة".

عدد من طائرات #القوات_الجوية من نوع «ف-15 إس إي» و «تايفون» ترافق القاذفة الاستراتيجية الأمريكية «بي -52» التابعة للقوات الجوية الأمريكية، أثناء عبورها أجواء المملكة، وذلك في إطار العمل المشترك بين القوتين للمساهمة في جهود تعزيز أمن واستقرار المنطقة. pic.twitter.com/qq5P3rW6NZ — وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) November 13, 2022

المصدر: RT