نصر الله: من يمنع غاز مصر وكهرباء الأردن عن لبنان هو ذاته من وضع "قيصر"

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن من يمنع الغاز المصري والكهرباء الأردنية عن لبنان هي الولايات المتحدة التي وضعت قانون "قيصر".

جاء ذلك في كلمة لنصر الله في مراسم "يوم الشهيد" في "مجمع سيد الشهداء"، تناول فيها عددا من القضايا الراهنة، ومنها اتفاق ترسيم الحدود الذي تم توقيعه مؤخرا مع إسرائيل.

وقال نصر الله إن لبنان يمتلك فرصة لأن تكون لديه ساعات تغذية كهربائية بنحو 10 ساعات، وأشار إلى أن إيران وافقت على طلب وفد لبناني زارها من أجل مساعدة لبنان في ذلك، وأنها وافقت على الكميات المطلوبة، واتُخذت القرارات، ولكن المشروع مُعطل لأن "اللعنة الأميركية" منعت ذلك.

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وقال نصر الله إن الولايات المتحدة التي وضعت قانون "قيصر" الذي يتضمن عقوبات على سوريا والشركات التي قد تتعامل معها، "لم تنجز اتفاق ترسيم الحدود البحرية من أجل لبنان" وإنما أنجزته لتجنّب الحرب "لأن أولوياتها مختلفة".

واعتبر نصر الله أن لبنان حصل على مطالبه في اتفاق ترسيم الحدود البحرية "بقوته والتقاطه للحظة التاريخية".

وقال نصر الله إن تحقيق لبنان القوي الذي يتمكن من استخراج الغاز، يتطلب "الاتيان برئيس شجاع لا يطعن المقاومة في ظهرها".

المصدر: RT