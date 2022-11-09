لبنان: تفكيك 8 خلايا إرهابية لتنظيم "داعش" خلال 4 أشهر

أعلنت السلطات الأمنية في لبنان، أنه خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، تم تفكيك 8 خلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وتوقيف 30 عنصرا.

وأفادت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأنه "تم تنفيذ عمليات نوعية استباقية دقيقة خلال صيف عام 2022، اعتبارا من شهر يوليو لغاية شهر أكتوبر، أسفرت عن رصد وتحديد وتوقيف ثماني خلايا إرهابية في مختلف المناطق اللبنانية (البقاع – بيروت – الشمال - الجنوب – جبل لبنان) ينتمي أعضاؤها إلى تنظيم داعش الإرهابي".

وأوضحت أنه "تبين بعد التحقيق معهم تخطيطهم للقيام بعمليات إرهابية تستهدف مراكز عسكرية وأمنية وتجمعات دينية ومدنية مختلفة. وبلغ عدد موقوفي هذه الشبكات، ثلاثين إرهابيا غالبيتهم من الجنسية اللبنانية، وآخرين من الجنسيّات السورية والفلسطينية وإرهابي من الجنسية المصرية، وقد أحيلوا جميعا إلى القضاء المختص".

وذكرت أنه "من خلال التحقيق معهم، تبين أنه خلال تواصلهم مع قيادات التنظيم في الخارج كانوا يطلبون تسهيل أمر خروجهم من لبنان للذهاب والقتال في سوريا أو العراق، فكانوا يشددون على البقاء في لبنان بغية تنفيذ أعمال إرهابية فيه، كون الظروف في هذا البلد قد أصبحت مؤاتية لذلك".

المصدر: قوى الأمن الداخلي