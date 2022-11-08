العراق.. الأمن الوطني يتعقب عصابة خطف ويحرر مختطفة

تمكنت قوات الأمن الوطني في العراق من تعقب عصابة قامت باختطاف فتاة من قضاء المحمودية جنوب العاصمة بغداد، وتحرير المختطفة.

وقال جهاز الأمن الوطني العراقي إنه بجهود استخبارية وميدانية يواصل جهاز الأمن الوطني ملاحقة عصابات الخطف والجريمة المنظمة، وعلى خلفية الشكوى من ذوي فتاة مفقودة من قضاء المحمودية جنوب العاصمة بغداد، وبعد التحري ومقاطعة المعلومات تبين أن الفتاة مختطفة من قبل شخصين إذ تم نقلها إلى محافظة البصرة.

وعلى الفور جرى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين مديريتي أمن المحمودية والبصرة وجرى تحديد مكان وجود الفتاة المخطوفة لتتمكن مفارز جهازنا من تحريرها وإلقاء القبض على الخاطفين. وقد تم تدوين أقوال المتهمين أصوليا لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.

المصدر: RT