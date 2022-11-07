السيسي يبحث مع ماكرون الأوضاع في ليبيا والأزمة الأوكرانية

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء الاثنين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ COP 27.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي وماكرون تشاورا حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة تطورات الأوضاع في ليبيا والأزمة الأوكرانية.

هذا، وأشاد الرئيس المصري بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وتطلع مصر لتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر مع فرنسا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بقضايا أمن الغذاء وأمن الطاقة، والقطاعات التي تتمتع فيها فرنسا بتميز مثل النقل وصناعة السيارات الكهربائية.

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده لمصر، مثمنا في هذا الإطار الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا وعمق أواصر الصداقة التي تجمع بين البلدين، ومشيدا بالزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخرا في مختلف المجالات، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وأكد حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر كأحد أهم شركائها في المنطقة، ومثمنا دورها في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الإفريقية.

كما أشاد ماكرون بالنجاح اللافت لمصر في تنظيم حدث عالمي ضخم بحجم قمة المناخ.

المصدر: وسائل إعلام مصرية