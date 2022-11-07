ناشط جمهوري لـRT: الجمهوريون سيسعون لإنهاء الأزمة الأوكرانية

أكد ماك شرقاوي، الخبير فى الشؤون الأمريكية والناشط في الحزب الجمهوري الأمريكي بحديث خاص لـRT، أن غياب الحزب الجمهوري عن الرئاسة سبب رئيسي للأزمة الأوكرانية.

وقال ماك شرقاوي: "لا شك أن الجمهوريين سوف يقفوا عقبة أمام الرئيس الأمريكي جو بايدن في الدعم غير المسبوق لأوكرانيا والرئيس زيلنسكي".

وأضاف: "عندما كان الرئيس ترامب رئيسا للولايات المتحدة كانت العلاقات الأمريكية الروسية أفضل كثيرا مما هى عليه الآن وبالتالي لم تكن الأمور في اعتقادي ستتفاقم إلى حد ما وصلت إليه".

وتابع: "الجمهوريون سيسعون بالتأكيد لإنهاء العملية العسكرية والتدخل لدى طرفى الأزمة فى مفاوضات السلام ذلك أن أي تصعيد قد يودي جميع الأطراف إلى ما لا تحمد عقباه".

وشدد على أن الخلافات بين روسيا وأوكرانيا لن تحل في ميدان المعركة وأن الأمور تتفاقم كل يوم والفجوة تزداد اتساعا بين مختلف الأطرافٍ".

وحسب شرقاوي "بدأت تصدر تصريحات عن الجمهوريين بأنهم حال انتخابهم سوف يوقفون الدعم الأمريكي للرئيس زيلنسكي بل ويحثوه على المفاوضات".

وأضاف: "نستطيع أن نتفهم مخاوف الروس وطلباتهم بخصوص ثوابت وضرورات الأمن القومي لديهم وخطورة انضمام دول أخرى مثل جورجيا ومولدوفا لحلف الناتو فالمخاوف الروسية لها ما يبررها ويبقى الحل في التفاوض للوصول لصيغة تناسب جميع الأطراف فزيادة الاحتقان السياسي والاقتصادي لن تعود بالخير على العالم".

وقال: "لا أستطيع تصور العالم بدون روسيا أو الصين... فكر المحافظين فى الولايات المتحدة يقبل تعدد الأقطاب ودائما ما تتفاقم الأزمات الدولية عندما يكون الديمقراطيون في الحكم وعندما تعود الأغلبية للجمهوريين فى مجلسي النواب والشيوخ سيكون هناك حديث آخر".

القاهرة- ناصر حاتم

المصدر: RT