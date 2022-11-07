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تركيا تكشف عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم

أخبار العالم العربي

تركيا تكشف عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم
Gettyimages.ru
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كشف  نائب وزير الداخلية  التركي إسماعيل تشاطاكلي أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا بلغ 531326 شخصا، وأن السوريين المسجلين داخل تركيا حاليا يبلغ 3 مليون و611143 شخصا.

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وفي المجمل، أفاد تشاطاكلي بأن سلطات بلاده أوقفت خلال شهر سبتمبر الماضي 24998 ألف مهاجر غير شرعي.

ونقلت صحيفة "زمان" عن نائب وزير الداخلية  التركي قوله إن تركيا مثلها مثل دول العالم الأخرى، تتأثر بالهجرة وأن الوزارة تبذل جهود مضنية لمنع الهجرة غير الشرعية.

تركيا تكشف عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم
zamanarabic.com

وأوضح نائب وزير الداخلية  التركي أن 4777 شخص من بين  24998 مهاجر غير شرعي تم توقيفهم في سبتمبر  قدموا عبر البحار، وأن قوات الأمن نجحت في منع 2 مليون و705946 مهاجر غير شرعي من دخول البلاد منذ عام 2016.

المصدر: زمان

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