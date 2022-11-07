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محمد بن سلمان يصل إلى مصر وسيطلق من قمة المناخ نسخة ثانية من "الشرق الأوسط الأخضر"

أخبار العالم العربي

محمد بن سلمان يصل إلى مصر وسيطلق من قمة المناخ نسخة ثانية من
Globallookpress
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يصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الاثنين إلى مدينة شرم الشيخ المصرية، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي"كوب 27".

وتنطلق اليوم قمة الرؤساء على مدار يومين وتُعقد في كل يوم ثلاث جلسات رئاسية يتحدث فيها القادة عن جهود بلادهم في مواجهة تحديات آثار التغير المناخي.

وقال مصدر سعودي رفيع المستوى لوكالة الأنباء الألمانية إن الأمير محمد بن سلمان "سيعلن  انطلاق النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء يومي 11 و12 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ تحت شعار "من الطموح إلى العمل" بالتزامن مع انعقاد مؤتمر كوب 27".

ويرافق ولي العهد عدد من كبار المسؤولين السعوديين بينهم وزراء الطاقة والزراعة والصناعة ومبعوث المملكة لشؤون المناخ وغيرهم.

المصدر:  د ب أ

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