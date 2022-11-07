صندوق النقد الدولي يشيد بخطوة ذكية جدا اتخذتها مصر مؤخرا

أشادت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخرا لتحسين وتطوير الإنفاق العام، وفتح الاقتصاد أمام مشاركة القطاع الخاص.

وأوضحت جورجيفا، في لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر فضائية "أون إي"، يوم الأحد، أن مصر اتخذت خطوات رائعة فى عملية الاصلاح الاقتصادي ويظهر ذلك من خلال جودة البنية التحتية والحماية الاجتماعية والقدرة على دعم الأسر فى التوقيتات المناسبة.

وأشارت إلى الخطوة التي اتخذتها مصر بطلب الدعم والقرض من الصندوق ذكية للغاية، لأن الدول التي تحاول حماية عملتها تستنزف الاحتياطي وتتعرض لموقف أكثر خطورة فى الأعوام التالية، كما رأت أن قيام مصر بطلب الدعم المالي فى هذا التوقيت إجراء ذكي، وعبرت عن فخرها لكونها داعمة لمصر فى هذه الرحلة.

وشددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، على ضرورة ضمان حماية الاقتصاد ضد ارتفاع نسبة الفائدة وتأثير قوة الدولار في الوقت الراهن.

المصدر: مصراوي