الملك محمد السادس: نحن في مرحلة حاسمة بمسار ترسيخ مغربية الصحراء (فيديو)

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن تخليد الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء يأتي في مرحلة حاسمة في مسار ترسيخ مغربية الصحراء.

وقال في خطاب مساء الأحد: "إذا كانت هذه الملحمة الخالدة قد مكنت من تحرير الأرض، فإن المسيرات المتواصلة التي نقودها، تهدف إلى تكريم المواطن المغربي خاصة في هذه المناطق العزيزة علينا".

وأضاف أن توجه المملكة في الدفاع عن مغربية الصحراء، يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة.

وصرح بأن الوفاء لروح المسيرة الخضراء ولقسمها الخالد، يتطلب مواصلة التعبئة واليقظة، من أجل الدفاع عن وحدة الوطن وتعزيز تقدمه وارتباطه بعمقه الإفريقي.

وأفاد الملك بأن الصحراء المغربية شكلت عبر التاريخ صلة وصل إنسانية وروحية وحضارية واقتصادية، بين المغرب وعمقه الإفريقي، مؤكدا أن المملكة تسعى من خلال العمل التنموي الذي تقوم به إلى ترسيخ هذا الدور التاريخي، وجعله أكثر انفتاحا على المستقبل.

وأوضح أنه توجه ينسجم مع طبيعة العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بدول القارة الإفريقية.

المصدر: وسائل إعلام مغربية