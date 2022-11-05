اليمن... "أنصار الله" تعلن مقتل 7 من عناصرها بمعارك مع الجيش الحكومي

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية مساء السبت مقتل 7 من عناصرها بمعارك مع القوات الحكومية، تم تشييعهم في صنعاء.

وحسب وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين: "شُيع بصنعاء اليوم جثامين كوكبة من شهداء الوطن والقوات المسلحة الذين استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في معركة الدفاع عن الوطن".

وذكرت الوكالة أسماء 7 قتلى من عناصر "أنصار الله" وهم "النقيب عبد الواسع ناجي سويدان، الملازم أول حسن عمر جعدان، الملازم أول صغير حمود المعطري، الملازم أول رفيق أحمد ظافر، الملازم ثاني عبدالقدير ناشر الريدي والمساعد يعقوب أحمد الجبلي والمساعد زياد محمد العقبي".

كما تم تشييع المساعد يحيى محمد حسن السعدي.

وأضافت أنه "خلال مراسم التشييع التي شاركت فيها قيادات عسكرية وأمنية وأهالي وأقارب الشهداء، أكد المشيعون استمرار السير على نهج ودرب الشهداء في التصدي لتحالف العدوان".

المصدر: وكالة "سبأ"