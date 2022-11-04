مصر.. نجل الفريق سامي عنان يكشف حقيقة بيان منسوب لوالده

أكد سمير عنان، نجل رئيس أركان الجيش المصري الأسبق الفريق سامي عنان، أن والده لا يملك أي حسابات أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن ما ينشر على تلك الصفحات من بيانات منسوبة لرئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، غير حقيقية.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت بيانا منسوبا إلى الفريق سامي عنان أيد من خلاله الدعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل.

وكمان قول: هذا الشعب لم يجد من يحنوا عليه ، ونعيدها من الأول — Hassan Alzaem (@alzaem_hassan) November 4, 2022

وقال سمير عنان في مداخلة هاتفية خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد" مساء الجمعة، إن "هذه المنشورات المنسوبة للفريق سامي عنان غير صحيحة، وهي تظهر كل فترة، وليست وليدة اللحظة".

وأكد أن أسرة الفريق سامي عنان تقدمت بعدة بلاغات إلى النائب العام وكل الأجهزة الأمنية لملاحقة من يروج لهذه الصفحات باسمه.

وتساءل نجل الفريق سامي عنان "هل هذه الصفحات مستعصية على الإغلاق؟"، مناشدا النائب العام وكل الأجهزة بالتحرك تجاه من يقف وراءها والقبض عليهم ومحاسبتهم.

وأوضح أن هذه المحاولات يراد منها تشويه صورة والده وأن ما نسب إليه تصريحات مفبركة وافتراءات تروج للشائعات التي تهدف لزعزعة مصر.

ابن الفريق سامى عنان الان بينفى اكاذيب الاخوان

وقدم كذا محضر ضدكم 👇 pic.twitter.com/glAnQaCbvC — القَاَئِد*عَبْداللّه ⬛◾◾ (@alqaeed36) November 4, 2022

المصدر: وسائل إعلام مصرية